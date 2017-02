Jorge Javier Vázquez destapa a Isabel Pantoja

''Me he sentido decepcionado por Isabel Pantoja'' Este viernes 3 de febrero, cuatro días después de la reaparición en televisión de Isabel Pantoja tras cumplir su condena, Jorge Javier Vázquez se somete al polígrafo de Conchita para demostrar la amistad que le unió a la tonadillera y explicar así a todo el mundo su rotunda reacción tras aparecer la cantante en el canal de la competencia. "La del martes fue una respuesta a las palabras que la señora Pantoja pronunció el lunes en el programa de Pablo Motos. Creen mucho que lo hice porque necesitaba mi cuota de audiencia pero no es por eso, es porque me he sentido decepcionado por su parte. Me hizo pensar que teníamos una relación de cariño y complicidad", ha explicado nada más empezar el programa Jorge Javier.

Los mensajes entre Isabel y Jorge Javier Por eso, el presentador ha aprovechado para enseñar algunos de los mensajes que compartió con la tonadillera. En los primeros mensajes mostrados, de 2012, previos a la entrada en la cárcel de Isabel, la tonadillera se muestra agradecida y se muestra cariñosa con el presentador. En la segunda tanda de mensajes, Isabel le cuenta a Jorge Javier que está a punto de nacer su segundo nieto, Alberto, hijo de Chabelita. Para sorpresa de todos sus compañeros, la confianza entre la tonadillera y el presentadora era real.

''Las condiciones que pedía Isabel para ir a Supervivientes eran inconcebibles'' También hablan mediante mensajes sobre la posibilidad de Isabel de ir a 'Supervivientes' si hubieran aceptado el caché que pedía. "Las condiciones económicas eran inconcebibles", ha confesado Jorge Javier. Sobre la miniserie 'Mi Gitana' también intercambian algunos mensajes: "La serie se acabará y yo seguiré cantando mientras Dios quiera". Sobre las Campanadas que comparten juntos en Telecinco, Isabel le escribe "gracias por tu clase preguntando".

''Sabía que era muy complicado que Isabel me diera la entrevista a mí'' En la primera pregunta del polígrafo, Jorge Javier confiesa no arrepentirse del alegato que el martes por la tarde da durante 'Sálvame Diario' y que ha acaparado grandes titulares. "Me he sentido utilizado", ha confesado. Jorge Javier también ha dicho la verdad al afirmar que no ataca a Isabel por haber dado la entrevista a Pablo Motos y no a él: "La relación de Isabel con Mediaset siempre van a ser muy complicada y los periodistas han sido muy críticos. Sabía que era muy complicado que me diera a mi la entrevista. Han criticado a Pablo Motos pero creo que ha hecho lo que todos habríamos hecho".

''Isabel me pidió consejo sobre Diego Gómez'' También ha dicho la verdad al decir que años atrás no llamó a Isabel para pedirle una entrevista para Sabor a ti "porque es muy importante para mí". "Isabel me llamó, sin conocerme, para pedirme consejo sobre su relación con Diego Gómez", ha contestado Jorge Javier a otras de las preguntas, diciendo la verdad. Tras un reportaje del presentador sobre el que entonces fuera novio de la tonadillera, a través de María del Monte, recibe una llamana de Isabel para que le contara lo que sabía. "Elle me dijo: "Si tú me dices que deje a Diego Gómez, yo le dejo", ha seguido explicado Jorge Javier.

''El padre de Paquirri criticó a su hijo al ver la herencia'' También ha dicho la verdad Jorge Javier sobre que Isabel nunca le dijo que le sentaba mal que se pudiera su vestido en 'Sálvame Diario'. Sin ninguna mentira de por medio, Jorge Javier dice que durante una de las cenas que mantiene en su casa Isabel le confiera que el padre de Paquirri critica a su hijo tras la herencia que le dejó. Hablando de herencias, asegura que Kiko ha mediado entre su madre y sus hermanos para que la tonadillera comparta algunos enseres personales, sin embargo, ella no quiere.