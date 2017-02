María Jesús Ruiz: "Gil Silgado es impotente"

''Empecé con Julio cuando Gil Silgado estaba en la cárcel'' La modelo andaluza María Jesús Ruiz, que volvía a la televisión el pasado viernes pisando fuerte, se ha sometido esta semana al polígrafo de Conchita. Cansada de que la gente opine de su vida, la Miss España 2004 ha alzado de nuevo la voz para contar su propia historia, y aquí no vale mentir. El polígrafo ha comenzado con la pregunta ¿Estás enamorada de tu actual pareja? Ella ha dicho que sí y además ha explicado que "de toda la vida". Se conocen desde jóvenes y ahora han retomado la relación tras ambos separarse. "Empecé la relación con él cuando Gil Silgado aún estaba en la cárcel y él se está enterando ahora por la televisión. En Julio he encontrado apoyo, paz y sosiego. Tenía relaciones con él mientras Gil Silgado estaba en la cárcel y Julio aún tenía mujer", ha explicado.

''No tiene capacidad física para tener hijos'' "Gil Silgado quería tanto que le diera un hijo que contrató una clínica de fertilidad porque él no tiene capacidad física para tener hijos, es impotente. Por eso de vez en cuando me iba con Julio", ha continuado relatando María Jesús, que en muchas ocasiones se ha sentido presionada por su ex. Ha dicho la verdad también al confesar que estuvo enamorada de Gil Silgado: "Me trataba como una reina. Al principio era fantástico... Ahora, hace unas semanas, me he enterado que me fue infiel. Yo también le he sido infiel con Julio, pero con ningún otro hombre más".

''No me he sentido incómoda teniendo relaciones con Gil Silgado'' La modelo ha seguido contando intimidades: "En ninguna ocasión me he sentido incómoda al mantener relaciones sexuales con Gil Salgado. Con Julio, la relación era más de hablar y hablar, era un alivio para mí. Todas las veces que quedábamos no acababan en relación". Respecto a la familia de su ex, también ha dicho la verdad al afirmar que "nunca he vendido ningún traje de flamenca perteneciente a su exmujer o su hija. Tampoco la colección de coches de cabello como me acusa su hija. He vendido vestidos por Internet pero eran míos. Lo caballos se morían de hambre, me llamó un empleado para decirme que ya no había hueco para enterrar a más".

''Tenía las contraseñas de mis redes sociales'' "Mi ex tenía las contraseñas de mis redes sociales", ha afirmado también la modelo andaluza. Ha añadido que "me controlaba el teléfono y contestaba a los WhatsApp de mis amigas. Al principio no era tan celoso". María Jesús ha insistido en que cuando conoce a Gil Silgado este ya no tiene el dinero que se cree y la casa en la que viven "sería grande, pero estaba embargada". Además, ha dicho la verdad al afirmar que "nos echaron de un piso en Goya, Madrid, porque no pagábamos". La modelo, que ha trabajado al otro lado del charco en diferentes proyectos televisivos, ha comentado que el programa que trabajó en Panamá le puso seguridad para que Gil Silgado no entraba al backstage y que "no le gustaba que saliera en maillots en el show de baile".

''He recibido amenazas por parte de mi ex'' "Mientras Gil Silgado está en la cárcel, me decía que no pagara a nadie aunque me reclamaran el dinero. La empresa, al 50%, queda a mi nombre y él me obligado a no pagar a ninguno de los empleados y quedarnos con el poco dinero generado. Era un negocio ruinoso", sigue María Jesús diciendo la verdad. María Jesús miente, sin embargo, tras contestar que no ha impedido a Gil Silgado ver a su hija, Alba. "Fue solo una vez, cuando su hermana me contó que estaba en un hotel en Santo Domingo y yo me entero que está conociendo a una señorita", ha explicado. "He recibido amenazas por parte de mi ex. Me ha dicho que soy una mala madre y que me va a quitar a mi hija. Una vez me acorraló en la esquina de una celda y tuve que pedir ayudar a los funcionarios de prisión. Y siempre me decía que, el día que se fuera con los pies por delante, también me llevaría a mí", ha vuelto a decir la verdad.