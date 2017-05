¿Por qué Alba Carrillo nunca podrá perdonar a Feliciano López?

"Cuando quieres a una persona no dudas, si dudas es que la cosa no va" , comenzaba explicando la modelo. Además, añadía : "Las cosas se pueden hacer, si yo también estaba deseando separarme, pero de otra manera" .

El daño que el tenista le hizo a su hijo es algo que no podrá perdonarle: "No puedo perdonarlo, he visto llorar mucho a mi hijo. Le perdono lo mío, pero lo de mi niño no voy a poder".

La situación no fue dolorosa solo para la modelo, pues su hijo Lucas también sufrió con su separación. "El niño lo pasó muy mal porque claro, una persona que es para ti como un padre desaparece de golpe y porrazo y no te dice ni adiós... pues figúrate".

''Me tuve que ir a otro sitio a vivir''

La modelo y su hijo vivían junto al tenista en la casa de éste y un mes antes de que Lucas acabara el colegio, Feliciano decidió que madre e hijo tenían que marcharse.

"Me tuve que ir a otro sitio a vivir y bajarle (a Lucas) al colegio desde el otro sitio porque no me dejó quedarme y él no estaba en casa, estaba fuera en torneos", explicaba Alba.

"Le dije que me dejara el último mes y me dijo que no, que él iba a estar incómodo y que cuando volviera a Madrid quería estar en su casa", expresaba dolida.