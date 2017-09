¿Por qué Carlota consuela a Toñi?

La confesión más sincera de Carlota oy Carlota Corredera porque nací así, cuando nací tenía una complexión grande y el libro comienza con esa frase del pediatra a mis padres, la niña va a ser grandota. Y así fue, la niña fue grandota, es grandota. La verdad más absoluta sobre mi es que mi problema de peso es para toda la vida, llegar al punto de asumirlo no es fácil, a mí me encanta comer, bebiendo, soy feliz, compartir tiempo con mi familia. Pero más allá de lo que me engordan es que me hace daño. Tenemos que convivir todos los días con la comida, en los restaurante, supermercados, convives todos los días con tu talón de Aquiles.

La comida, su gran adicción Carlota ha confesado a Toñi Moreno que se ha pasado prácticamente toda su vida a dieta, pero que al final las incumplía "tenía tanta ansiedad". "La ansiedad lleva a la gente a tener adiciones y en mi caso, la adicción es una adicción a la comida, pero el lado oscuro siempre está ahí", confiesa Carlota, muy afectada.

La historia más dura "Este rey de chocolate es el protagonista de una historia muy dura, pero una historia también que a mí me gustaría que la gente consiguiese de alguna manera ser un poco más sensible con los adolescentes, no solamente con el tema del peso, con la altura, todos hemos escuchado comentarios desagradables cuando éramos niños. ¿Por qué? ¿Por qué crear traumas a los niños siendo pequeños? No es necesario", comentaba Carlota.

Un comentario que marcó su vida "Me senté en las piernas del paje porque no me toco el rey Melchor y cuando me cogió el rey Melchor y me puso en sus piernas, me dijo: "ay, niña, cuánto pesas. Dile a tus padres que ten sopas en lugar de bocadillos". A mí me hizo tanto daño ese comentario…", comentaba Carlota a Toñi visiblemente afectada.

Su gran trauma Tras ese comentario tan ofensivo Carlota Corredera pensaba que esas Navidades no iba a recibir regalos por "tragona", pero nada más lejos de la realidad, el día 6 sus regalos estaban bajo el árbol y junto a ellos un Melchor de chocolate que Carlota devoró de la emoción antes de abrir los regalos.

La pérdida más dura Carlota Corredera se sinceró y contó a Toñi Moreno la manera en la que perdió a su padre. Al padre de la presentadora le detectaron cáncer cuando ella tenía tan sólo 18 años. Sin embargo, lucharon todos junto y él vivió dos años más tras el diagnóstico, sin embargo " "fue difícil, no hay derecho, ni niños ni adolescentes, que nadie pierda a su padre, ni a su madre ni a nadie que quiera tanto o sea tan importante". Este relato provocó una gran emoción en Toñi que no pudo evitar las lágrimas.