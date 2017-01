¿Por qué no quieren volver Terelu Campos y Kike Calleja?

''Ahora sólo me apetece tener a alguien a mi lado que me haga feliz''

Kike, además, confesó que el problema no es que Terelu no pudiera tener hijos: "Hubo un tiempo en mi vida, cuando me encontré con ella y nos conocimos, yo estaba pasando una etapa muy mala porque había muerto mi madre y en ese momento necesitaba buscar algo que me aferrara y quería ser padre. A día de hoy, lo que me apetece es tener a alguien a mi lado que me haga feliz y me quiera", sentenció.