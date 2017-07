Sabemos por qué Rosa Benito no fue al último debate de Supervivientes

Ya nos estábamos acostumbrando a ver a Rosa Benito como una más del universo Telecinco de nuevo cuando de repente decidió ¡no ir más al plató de Supervivientes ! Eso sí, la colaboradora tenía una razón de peso para no hacerlo, y fue ella misma la que lo contó casi en riguroso directo, pero desde otro lugar de la geografía española.

Rosa se encontraba junto a su hija Rosario Mohedano en Lloret de Mar (Girona), donde tenían un concierto firmado que tenían que dar y al que, evidentemente, no podían faltar, por lo que su participación en Supervivientes pasó a un segundo plano.

Mientras tanto, en los estudios de Telecinco en Fuencarral, la historia era otra: Isabel Rábago colgaba esta "foto de familia" en las redes en lo que estaba siendo la última emisión de 'Conexión Honduras' de la actual edición de Supervivientes : "Me despido un año más con la satisfacción de trabajar con los mejores Gracias a cada uno de vosotros y a los que faltan!!" , escribió junto a la instantánea.

''Hoy tocaba con mi Rosario''

La foto posteada por Isabel no tardó en recibir respuesta por parte de Rosa: "Me hubiera gustado tanto estar en esa foto! Pero hoy tocaba con mi Rosario en Lloret de Mar", apuntó, aunque finalmente no pudo ser por motivos profesionales.