¿Qué ha hecho llorar a Natalia en 'Cámbiame'?

Natalia se derrumba al sentirse atacada

Pero el hecho que hizo explotar a la canaria fueron las duras palabras de Marc Giró, que llegó a cuestionar su trato hacia los concursantes al indicar que los avasallaba. Después de una publicidad, Ferviú acabó llorando desconsoladamente y le echó en cara su actitud.

“Me da igual llorar. A mí no me importa que cuestionen y someterme a un juicio por un look. Lo que no me parece bien, ni justo, es que una persona que me ha visto dos veces valore mi calidad humana”, dijo generando el aplauso unánime del público en el plató.