¿Qué relación mantiene Fernando Alonso con su ex, Raquel del Rosario?

Sus padres y su hermana, médico de profesión, viven en Oviedo y "solo van a la carrera de Barcelona de todo el mundial". No se conoce a su familia y es algo de lo que se siente orgulloso, porque "somos una familia muy tranquila, muy tímida y muy educada" . Además, apunta: "Nada de aparentar ni de dejarse ver".

¿Qué es lo que más ilusión le hace?

Fernando Alonso vive en Suiza durante el tiempo que no está viajando por motivos profesionales. También tenía una casa en Dubai, pero actualmente ya no cuenta con ella. El piloto confiesa ser una persona de "valores tradicionales", pero "por circunstancias del destino, mi primera prueba no fue bien", haciendo referencia a su matrimonio fallido con Raquel del Rosario.

Sin embargo, lo tiene claro: "Mi gran ilusión es tener una familia algún día".