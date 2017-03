Rafa Mora, en EXCLUSIVA: "Ya no estoy enamorado"

¿Cómo estás después de romper? Se te ve afectado… Sí, se me ve afectado… Soy un tío muy transparente, no puedo fingir mis sentimientos. Soy bastante sentimental… Muy cercano, familiar, protector y cuando alguien entra en mi círculo, forma parte de mi familia. Cuando ocurren estas cosas, no te lo esperas. Es como un golpe de boxeo… Al final el K.O. lo hace el golpe que no te esperas. Al final, ha surgido por una persona que yo conocía. Yo tenía conocimiento de esa amistad…

¿A día de hoy cómo está tu relación con ella? Mi relación con Macarena está terminada. Considero que es irreconducible… No es porque yo tenga un ego de macho, que no puedo perdonar. Es porque yo no me podía permitir el lujo de estar con ella y no ser yo. No quiero que sea una relación tóxica. Yo hubiese asimilado que una persona de 23 añitos tenga un fallo un día y bueno, sin querer, un calentón, un par de copas y tal… Por eso no voy a recriminar algo que yo he hecho, pero el problema aquí ha sido algo… que para mí ha tenido sentimiento. Ha sido con su ex… Creo que no tuvo ningún tipo de intención antes de que esto se le fuera de las manos. El problema es que ella era jovencita, teníamos una relación a distancia, nos veíamos ocho o diez días al mes, ella estaba en Barcelona. Este chico era de su círculo… Él (Ian) me reconoció que siempre me había tenido idolatrado, que me ha visto como un referente. El niño tiene más o menos la misma edad que ella y se puso manos a la obra…

Lógico que afecte… Macarena y yo hemos tenido varias crisis, una el verano pasado, cuando salió lo de Raquel Bollo, aunque de cara a la galería aparentamos que todo iba bien… Yo, en su día, le dije que no tuve tema con Raquel. Llega el momento en el que Ian se pone en contacto con ella, coinciden en su trabajo, entorno, amigos… Él le dice que la quiere… Momento complicado y empiezan a hablar. Ella, creo, que no empezó nada con ningún tipo de intención, porque ya llevaba un año sin él. Ian supo jugar sus cartas, manipularla… O sea, no la excuso, yo la comprendo. Hay momentos en los que ella no ha tenido cuidado con el chico a la hora de escribir porque era su amigo fiel. Tenían cosas en común, les gustaba peinarse, probarse ropa juntos, cosas así que no… Era una relación que desde fuera la ves como muy infantil. Además, yo no me tiro con Macarena a jugar a las muñecas ni a peinarme durante horas… Al final, el chaval ha sabido estar donde tenía que estar: durante la 'Snow Wee'k (cuando Rafa se besó con Mónica Hoyos), Ian aprovechó la situación para camelarla: "Macarena, lo he visto, ¿qué ha pasado?, se ha acostado con ella, lo que necesites…"

Macarena cayó inocentemente… Sí, inocentemente cayó, pero no hay que autoengañarse. Esa relación que ella, en un principio, inició sana, desde hacía tiempo había dejado de ser sana, por comentarios, fotos… La foto que ella le mandó, ¡que el chaval tampoco es dermatólogo! Que la ha visto muchas veces en topless… Pero si tú sabes que este chico te está diciendo que se acuerda de ti y que te quiere… Ya no es sano. Tú le estás mandando esa foto a tu ex, que ves que está con otro, que le va bien, que tal… Fue un juego en plan “mira, ya soy feliz, te toco un poco las narices, juego un poco porque soy mujer, pero yo estoy con Rafa, ¿vale?”. Y esa ha sido la historia, no se ha cuidado nada. Si ha habido cuatro encuentros con una persona con la que no te cuidas nada y la otra está planeando un plan y te lleva las conversaciones por donde él quiere y luego borra lo suyo… Ella es la culpable. Por eso lo he dejado.

Después del polígrafo, ¿has podido hablar con ella en privado? Cuando salimos el viernes estaba todo tan complicado, que mantuvimos una conversación larga. Fue un momento de sinceridad, nos abrimos en canal. Me dijo que me quería muchísimo, que había cometido errores, que haría todo por estar conmigo, que se arrepiente. Pagó la novatada. Se dejó liar, aunque sea la culpable. Dijo que nunca quedó con ese chico en ningún sitio y que tenía clarísimo que no iba a salir ninguna prueba de eso, por esa razón se sentó en el polígrafo porque si no, no se sienta.

¿Cómo viviste el ‘Polideluxe’ a Macarena? Macarena se sentó en un polígrafo, sin el consentimiento de sus padres, sin sus amigos, sabiendo que la relación se había terminado, con el único fin de recuperarme y de que esto no se acabase. ¿Cuál fue su fallo? Su fallo fue que pensó que podría matizar la pregunta sobre si mantuvo relaciones con su ex mientras estaba conmigo. Se quedó de piedra. Macarena no es del medio. Cuando hemos ido a la tele, está acostumbrada a que yo esté a su ladito, arropándola. Ella sabía que lo que iba a decir me iba a hacer daño. Sabía que la gente que tenía delante en 'Sálvame Deluxe' son catedráticos de la tele.

Quién te dice a ti que con el tiempo no os deis una oportunidad… Yo ahora me cierro en banda. Soy transparente. No sé si en su momento vendrá la nostalgia. A día de hoy, no. Estoy indignado y decepcionado. Yo no cierro las puertas a Macarena, no pienso que sea mala tía. Tengo 33 años, le saco casi diez años y tendré que ser yo el maduro aquí. Cuando estaba conmigo, estaba feliz. La trataba como a una princesa. El problema ha sido la relación a distancia, ella ha caído en la tentación, como con un Bollycao.

''Siempre quise tener la conciencia muy tranquila''

La diferencia es que ella ha podido caer en la tentación, pero tú no… Seguro que has tenido alguna opción.

No he caído porque, como siempre me ha ido mal, por una vez pensé en hacer lo correcto. También pensé que si no funcionaba la relación, me recuperaría pronto. Siempre quise tener la conciencia muy tranquila porque si no, la cosa se complica.

Decías que te ibas a recuperar pronto, pero estás muy afectado…

Sí, sí. Creo que me voy a recuperar pronto porque tengo la conciencia tranquila. Yo lo he hecho todo bien. He sido un hombre ejemplar con ella, con sus amigos, con su familia, me los he llevado a todos de vacaciones. Ella no pide pero a mí me gusta, cuando estoy con alguien, tratarla como una princesa, darle todos los zapatos que pueda tener, relojes, trajes, vestidos…