Rafa Mora, triste y con ojeras, se enfrenta a su ruptura

El extronista ha dejado claro, de nuevo, que su relación está rota al 100% y que no hay vuelta atrás.

Después de la intervención de Macarena en el Poli, Rafa tuvo que consolarla porque le dio un ataque de ansiedad. Sacó fuerzas de donde no las tenía para que su ex se calmase...

Mintió cuando le preguntaron si estaba enamorada de Rafa, si había mantenido relación con su ex durante su noviazgo con el colaborador y si le había suplicado a Ian que volviese con ella. ¡Menudo triplete!

Y para rematar la faena, Macarena se sentó en el polígrafo para demostrar su verdad. Verdad que resultó no serlo ya que lo que iba a ser un acto heroico para recuperar su amor acabó en desastre.

Al parecer, la pregunta sobre mantener relaciones con su ex abarca desde "toqueteos, besos o tocar el culo" . Aunque Rafa lo tiene claro: "la relación ya estaba terminada con indiferencia del resultado del poli".

Sin embargo, Rafa la defiende porque asegura que el Poli no miente pero ella tampoco . ¿Cómo? Sí, sí... Así lo ha explicado.

Pero la jugada no le salió como ella esperaba.

El extronista ha vuelto a recalcar que es muy duro hablar de ella porque necesita que sus heridas cicatricen. Su exnovia ha contado también que si sentó en el Deluxe fue por él, ya que no tenía nada que perder.

Pero... ¡quieto todo el mundo! No es lo que parece. É l se llama Iván Pareja y es un amigo común de los dos. Después de ver las imágenes, Rafa se ha quedado tranquilo porque es "un buen amigo", confirmando la versión que había dado minutos antes Macarena .

La joven le ha pedido perdón por todo lo que ha hecho. Y le ha asegurado que va a luchar por él porque le quiere. "Yo voy a estar esperándote. No quiero agobiarte", ha dicho Macarena .

A Rafa se le han saltado las lágrimas viendo cómo lo está pasando Macarena . Y no ha podido evitar preguntarle cómo se encontraba. Ella ha respondido que mal, "¡cómo voy a estar!"

Sin embargo, el perdón de Macarena no es suficiente porque Rafa ha perdido la confianza en ella. "A día de hoy es complicado tener una amistad real", ha dicho el extronista.

¿Habrá reconciliación?

Aunque aún hay esperanza porque Rafa está totalmente colado por ella, algo que no ha negado en ningún momento. Además, a vuelto a defender sus respuestas en el Deluxe diciendo que no mintió cuando dijo que sí estaba enamorada de él. Lo que pasó fue que "no sabe lo que es estar enamorada" aunque ella cree que sí.