Rafa Mora rompe con su novia tras pedirle matrimonio

Rafa Mora se queda solo. Eso es lo que habría pasado según confirmó Kiko Matamoros en el último programa de 'Sálvame'. Tras la emisión del último 'Deluxe', en el que el ex tronista tuvo una ardua discusión con el ex de Macarena, Ian, que afirmaba que se habían visto ¡mientras Rafa y ella estaban ya juntos!

Así lo afirmó Kiko Matamoros : "Rafa me autoriza a decirlo, y es que la relación está rota prácticamente al 99% ", dijo para sorpresa de todos los presentes. Pero sí él creía a su novia incluso después de pasar por el plató del 'Deluxe', ¿qué ha pasado ahora?

Kiko Matamoros confirma

"Llevan todo el fin de semana sin verse", dijo Matamoros, y añadió que Rafa no cree que Macarena le haya sido infiel “en términos físicos” pero sí le molesta que existan cosas que no le ha dicho: "Le duele que llegara pensando que todo era infundado y que todo era mentira, y al final oír de boca de su novia el reconocimiento de que había cosas que no le había contado", aclaró.