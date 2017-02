Rafa Mora abre la puerta a una posible reconciliación con Macarena

A pesar de lo que se ha dicho, ella sigue negando que haya pasado nada con su ex, Ian , mientras estaba con Rafa.

Mientras tanto, Rafa estaba en plató y ha hablado con Jorge Javier sobre esta situación. Un Rafa desconocido, que no ha parado de llorar, le ha explicado al presentador que no estaba preparado para hablar con ella.

"Me siento que ha omitido cosas que en una relación no se deben omitir" , ha dicho Rafa.

Una vez que Macarena estaba en Telecinco, el plató se ha convertido en 'Lo que el viento se llevó' porque los dos protagonistas no dejaban de llorar.

Declaración de amor

Macarena ha intentado convencer a su todavía chico de su inocencia. "Pérdoname si he hecho algo mal. Estoy enamorada de ti. No quiero agobiarte. He venido a dar la cara y a negar las mentiras que se han dicho", ha dicho muy emocionada.