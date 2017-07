Rappel: "Quiero que gane 'SV' Laura, mi niña"

El broche de oro de Rappel Rappel lo tiene claro, vive su mejor momento. "Voy a cumplir 72 años y lo hago debutando en la Gran Vía de Madrid como actor. Esto es un broche de oro en mi carrera", ha afirmado el vidente, que estrena 'El secuestro del adivino', donde se ríe de sí mismo en una alocada comedia. ¿Cómo te enfrentas a este reto? Como un flan, pero con mucha responsabilidad. Para cualquier actor esto es un gran sueño: debutar en la Gran Vía.



Sus problemas con el guión ¿Cómo surgió todo? Me dijeron que había una obra muy divertida y que me querían a mí. Yo pensaba que todo era una broma, pero leímos el guión, hicimos ensayos y aquí estamos, en el teatro Rialto de Gran Vía. ¿te ha costado memorizar el guión? Me ha costado aprenderme el guión. En televisión yo improviso, nunca me había aprendido un guión. Pero, por respeto a mis compañeros de reparto, me aprendí el guión. Ahora creo que me sé el guión. ¿Qué te da más miedo? Espero que no me traicionen los nervios, porque me imagino la sala llena y sé que puede haber comentarios de todos los tipos. hay gente a la que le caigo bien y a la que le caigo mal.



Acostumbrado a los críticos ¿Estás preparado para las críticas? Tengo mucho sentido del humor, estoy acostumbrado a que los cómicos se rían de mí o hagan parodias. De hecho, yo me río de mí mismo en esta obra. Para mí es un reto reírme de Rappel. La gente te cuestiona siempre tus poderes, y ahora tú te ríes de tus poderes en la obra. Me siento muy querido por la gente. Pero siempre digo que lo que digo no es palabra de Dios. Acierto algunas cosas y fallo otras, pero he tenido más aciertos que fallos. Llevo más de 50 años dedicado a esto y con que la gente se ría me vale, no busco que me aplauda. ¿De qué va la obra? Secuestran al adivino, en la final de la Liga de fútbol de 2014, cuando el Atlético de Madrid ganó al F.C. Barcelona. El que me secuestra es un fan del Atlético de Madrid, que quiere que interfiera para que gane su equipo. Al final hay momentos muy divertidos.



Quiere que gane Laura Kiko Rivera, fútbol, corazón... Se habla de todo. Sí, eso a la gente le hará mucha gracia. Tiene un guión muy divertido. Hablando de sociedad, ¿cómo ves a Chabelita con Alejandro? Es una relación muy complicada, hay un amor - odio. Los dos chocan mucho porque tienen personalidad muy fuerte. Hay momentos en los que se quieren y otros en los que no se soportan, pero brindemos por su felicidad. ¿Quién quieres que gane 'Supervivientes'? Yo voto por Laura, que fue una compañera estupenda en 'GHVip.' Se merece ganar. ¿Quién crees que ganará? Juan Miguel lo está haciendo muy bien. Alba ha conseguido cambiar la opinión de la gente. Pero tiene que ganar Laura. Tus tres finalistas. Laura, Alba y José Luis. Y ganadora: Laura, que es mi niña.



No ha felicitado al soltero de oro ¿Has felicitado a Miguel Ángel Muñoz? No. Creo que es un chico con carisma y sensibilidad que ha superado cosas muy complicadas. Creo que lo que tiene que hacer es ser actor, que es para lo que vale. Miguel Ángel es el soltero de oro de España. Hace bien. Es guapo, joven, famoso. Tiene que tener pretendientes así. Tiene que saber que encuentra a su alma gemela.



