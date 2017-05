Raquel Bernal rompe su silencio y habla sobre su ruptura con Escassi

Sobre las causas de su ruptura ha afirmado que son "almas gemelas que no pudimos superar desacuerdos" , insistiendo en que no hay nada más que "inventar".

Confiesa que fue 'su gran amor'

Dispuesta a zanjar la polémica, Raquel se ha mostrado rotunda en su más firme de deseo de no hablar nunca mal del que "un día fue mi gran amor". No cabe duda de que Raquel Bernal sigue sintiendo un gran amor y cariño por su ex pareja, y es que, como ella misma ha aclarado, fue su gran amor.

Por todo ello es lógico pensar que ahora atraviese uno de sus peores momentos, tras acabar con un romance que parecía idílico.

La periodista ha sorprendido a todos con su cambio radical.