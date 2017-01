La máscara de la Mosquera

“Una boda bonita”

Con tanta felicidad a domicilio, Raquel piensa en boda con Isi, y por la Iglesia. “Yo soy una persona creyente. Me la imagino muy bonita. Nuestros hijos llevarán anillos, la cola, de todo...”

Respecto a la hija de su primer marido, Rocío Carrasco, contra la que vertió duras acusaciones, asegura: “La gente me felicita por la calle por lo que he dicho. Me quedé muy tranquila.” Estrenará cara sin arrugas, pero hay rencillas que no borra su nuevo tratamiento estético...