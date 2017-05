La reacción de Belén Esteban tras el juicio

Belén ha pedido por favor que la dejen en paz porque no va a a decir nada. Asegura que tiene ganas de que todo acabe y que "no puedo más".

Y según su información, la princesa del pueblo se enteró ayer de la noticia de que Lorena no iba a acudir. Algo que Joaquín Prat cree que es imposible.

Además, ha confesado que la sensación de Belén al no presentarse ni Lorena ni Toño en el juicio es buena porque es como si quisieran haberse enfrentado a ella.

Melissa ha hablado con la de Paracuellos por teléfono y ésta le ha dicho que está muy enfadada. También ha contado que si Lorena no fue a declarar porque ya lo hizo anteriormente.

Toño Sanchís ha hablado por teléfono con AR y ha asegurado que ni él ni su mujer asistieron "porque no estábamos citados" . Y que lo único que ha hecho Belén acudiendo a los Juzgados de Torrejón es "alimentar el circo".

Como entró la prensa a la sala, Belén ha dejado claro que no a va a abrir la boca "hasta que no haya sentencia".

Ha reiterado que acudió al juicio porque "era muy importante después de un año y medio" y que "no he querido hacer circo, yo quería ir a ver qué pasaba".

Sus compañeros, al unísono, han contestado que no. Pero Belén ha querido marcharse del plató para que hablasen con libertad.

Belén, callada y sentada

"Me salgo porque no quiero meter la pata. Ayer escuché tantas mentiras y yo, calladita y sentada. No puedo más", ha dicho la colaboradora conteniendo la emoción.