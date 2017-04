Kiko Hernández, a Lydia Lozano: "No me has querido nunca"

Reencuentro con Lydia Antes de entrar a plató, Kiko ha tenido que ver a Lydia. Aunque el programa ha querido darle un toque cómico con Lydia vestida de Mary Poppins postulándose para el puesto de niñera, el colaborador no ha estado por la labor. "Me gustaría que usted se quitara la peluca y hablar con Lydia Lozano", ha pedido Hernández.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cara a cara Una vez con la peluca fuera y sentados en un sofá, Kiko ha comenzado con sus reproches. El colaborador ya no le reclama nada pero no le perdona que después de contar en el 'Deluxe' la "pesadilla particular con mis hijas en San Diego", ella solo se quedase con la broma que hizo de que no había recibido ningún mensaje suyo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'No me has querido nada en todos estos años' "Si después de contar lo que conté, solo te quedas con la broma de los mensajes es que no me has querido nada en todos estos años", le ha dicho Kiko compungido y aguantando las lágrimas. Lo que Hernández esperaba es que Lydia le hubiese llamado para preguntar cómo estaba él y cómo se encontraban sus pequeñas. Algo que no sucedió.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Solo te quieres a ti' "Solo te quieres a ti, a tu trabajo (por eso lo haces tan bien) y a tu familia. A partir de ahora, se acabaron las bromas. Yo sé quién es importante en este plató", le ha espetado muy dolido. Lydia ha preferido no decir nada y ha salido corriendo de la sala donde estaban con las lágrimas a punto de brotar.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Regreso al plató Más tarde, Kiko ha hecho su entrada triunfal en plató con un carrito donde llevaba a dos muñecas, ¡no a sus hijas! como han hecho creer. Ha sido recibido entre abrazos y aplausos por sus compañeros y el público.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La seriedad de Lydia Lydia Lozano ha estado seria durante todo el reencuentro entre Kiko y sus compañeros. El colaborador ha sentenciado: "Se acabó. Es una pena pero creo que es bueno para su salud mental y para la mía".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El perdón a Chelo El momento más emotivo ha sido cuando Kiko ha pedido perdón a Chelo por no haberla llamado mientras estaba en el avión camino a San Diego. Su compañera le ha dicho que no hacía falta ese perdón porque "cuando recibí la foto sabía que todo había pasado". Tras fundirse en un tierno abrazo, Kiko le ha dicho: "Te quiero".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ha echado de menos a sus compañeros El eje del mal se ha vuelto a unir, aunque haya sido durante un breve instante. Kiko se ha emocionado al dar las gracias a todos sus compañeros, su otra familia porque "no sabéis lo que estar lejos, pasarlo mal y tener una familia como vosotros".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Me ha cambiado la vida para mejor' Respecto a su faceta como padre, Kiko ha confesado que está siendo duro, sobre todo el último mes. Ha contado que ha tenido que dar a su perro, que tenía desde hace 4 años, porque se puso agresivo cuando llegó con las niñas. Además, ha agradecido a su amigo Juan Vidal, de la Quinta de los Rosales, "por lo que has hecho por mí este mes". No obstante y a pesar de las dificultades, Kiko está super feliz y no descarta ser padre el año que viene.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Artritis en la mano El colaborador también ha contado que se le está cerrando la mano debido a la "artritis soriásica" que padece. Y aunque le duele al darle el biberón a sus pequeñas, lo hace igualmente a pesar del dolor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia