Risto Mejide "se corona" de nuevo con uno de sus comentarios

Un estreno polémico

Risto Mejide estrenó su programa 'All you need is love… O no' con polémica incluida. El prometido de Laura Escanes se mostró sin censuras a la hora de insultar a una de las participantes del show. Esto último, algo que ha desatado la furia de los espectadores, que desataron el comportamiento de Mejide de ofensivo y machista.