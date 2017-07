Blac Chyna consigue una orden de alejamiento contra Rob Kardashian

QMD!13/07/2017

A comienzos de este mes de julio, el único hijo varón de Kris Jenner y Robert Kardashian protagonizó una explosión sin precedentes en su cuenta de Instagram. Que Blac Chyna rompiera la relación no se lo debió tomar demasiado bien, y decidió tomarse la justicia por su mano. Pero para desgracia de la familia Kardashian, la justicia no le ha dado la razón a Rob ante las graves acusaciones que su exnovia expuso ante los tribunales después de este episodio.

Rob publicó en su cuenta de Instagram un vídeo de Chyna encima de otro hombre, besándose, acompañado del siguiente mensaje: "Chyna acaba de enviarme este vídeo diciendo feliz 4 de julio, lo que define a una persona loca". Ella asegura que le envió ese vídeo porque, aunque habían roto en diciembre, él no dejaba de insistir y pensó que quizás así la dejaría en paz. El joven no digirió bien aquella escena, y comenzó su venganza a través de esta plataforma. Además de publicar una foto del amante de su ex escribiendo insultos junto al post, Rob llegó a subir imágenes de Chyna completamente desnuda en las que se reía del físico de la joven.

Blac Chyna (en la imagen superior en una imagen con Rob en los tiempos felices de la pareja) no se achantó ante tal ataque, y optó por recurrir a los tribunales, acusándole también de haberla sometido a maltrato tanto físico como psicológico. El portal de noticias US Weekly ha tenido acceso a los documentos que presentó Chyna, en los que relata supuestos escabrosos episodios de violencia."El 8 de abril de 2017, Rob pegó un puñetazo a Chyna con el que cayó al suelo. Ella huyó a su dormitorio pero él acabó rompiendo la puerta de la habitación y destrozó su armario", contaba su abogada durante el juicio, que se celebró el pasado lunes. Incluso ha llegado a confesar que Rob tiene un arma en su poder con la que la ha amenazado con suicidarse en varias ocasiones.

El acusado no acudió a la cita en el juzgado, sino que fue representado por sus abogados. Estos no pudieron hacer mucho, ya que finalmente el juez determinó que Rob no podría acercarse a la madre de su hija e interpuso una orden de alejamiento.