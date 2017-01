Rociíto quiere a su ex entre rejas

Las últimas declaraciones de su ex, el motivo de la querella Desde que decidieron separarse, allá por 1999, no se dirigen la palabra. Lo suyo ha sido una guerra desde el principio, aunque ahora parece que van a librar la batalla definitiva.

Rocío Carrasco quiere que Antonio David acabe en prisión y ha decidido interponer una querella penal contra su ex. ¿El motivo? Las últimas declaraciones de Antonio David, donde hablaba por primera vez de la enfermedad de su hijo y valoraba el comportamiento de ella como madre.

Antonio David se defiende diciendo que su hijo es mayor de edad “Va a ir a por todas. Rocío cree que él se ha aprovechado de una persona que no está en sus plenas facultades sólo para sacar rédito económico. Sin embargo, el padre del niño dice que su hijo es mayor de edad y que sí tiene capacidad de decidir”, explicó el periodista Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa.

“No me perjudica” Según Rossi, el ex Guardia Civil no tiene miedo: “Dice que el juicio a él sólo le va a dar más fuerza, ánimo, argumentos y razones para seguir en su lucha, la de demostrar que sus hijos quieren estar con él.” Ana Rosa, tras escuchar a su colaborador, lanzó un cable al asesor del amor de Mujeres y Hombres y Viceversa: “Lo que me parece absurdo es que Rocío pida cárcel para el padre de sus hijos, que están viviendo con él.”

No se arrepiente Por su parte, Antonio David asegura que no se arrepiente de haber hablado de su pequeño: “Yo creo que no me perjudica, todo lo contrario ¿no? Ya llevamos mucho tiempo con esta historia.”

Sandra Aladro también quiso apuntar otro motivo por el que Rociíto habría puesto la querella: “Es la única manera que ella encuentra para recuperar a sus hijos.” Hay que recordar que Rocío Flores lleva más de cuatro años sin ver a su madre, mientras que David no ha vuelto a su casa de La Moraleja desde verano.

Orden judicial Según Antonio Rossi, además de la querella penal, la presentadora de Hable con ellas ha demandado a su ex por lo civil tras las declaraciones donde él la juzgaba como madre. El malagueño aseguró que Rociíto no se preocupaba por sus hijos y buscaba ocultar la enfermedad del pequeño que, según Antonio David, no estaba a gusto conviviendo con ella y Fidel Albiac.



Rociíto parece que si ha luchado por su hijo Además, Antonio David insiste en que la primogénita de La Más Grande no le ha reclamado a su hijo, un dato que desmontó Paloma García Pelayo en El programa de Ana Rosa. La periodista asegura que Rociíto sí que ha luchado por su pequeño: “Desde el día 21 de octubre, Antonio David tiene una orden judicial para que ese hijo regrese de inmediato. Él en ningún momento ha querido acatar esa orden.”