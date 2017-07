Rocío Carrasco y Raquel Mosquera, ausentes en el homenaje a Pedro Carrasco

La gran ausente fue Rocío Carrasco , la hija de Pedro, que no acudió al homenaje de su padre. " Ella tiene un problema de juzgados, pero creo que hubiera querido venir y no ha podido ", justificó Ramón.

Sobre su relación con su sobrina, Ramón se mostró tajante: " Mi relación es buena. Pero no entro en su familia o en su forma de vivir . No doy consejos a Rocío porque ella ya es mayorcita", confesó.

Gloria Camila no fue invitada

La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, aclaró que las invitaciones las hizo el ayuntamiento. "Nosotros hemos invitado a su hija Rocío Carrasco, que por motivos personales no ha podido venir. A Gloria no se le ha invitado. Pero le pediré disculpas, porque ellos han tenido buena relación y le hubiera gustado estar. También entiendo que Amador no estaba invitado, porque no ha venido", declaró.

Además, ante los rumores de que Rocío Carrasco podría haber vetado a su familia, la alcaldesa aclaró que "Rocío jamás ha dicho que no invitemos a nadie".