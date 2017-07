Rocío, afectada, vuelve al juzgado

Aunque a su llegada, Rocío no ha querido hacer declaraciones, la razón de que Rocío haya vuelto es para que se le realice un informe pericial dentro de su causa sobre supuestos maltratos de Antonio David para valorar el daño de las lesiones psicológicas,tal y como han informado en 'El programa de Ana Rosa'.

Antonio David sí esperaba a Rocío

En 'El programa de Ana Rosa' han informado de que la presencia de Rocío Carrasco no era ninguna sorpresa para nadie, ya que estaban citadas todas las partes, por lo que no cabe que Antonio David mostrase sorpresa al ver a su ex.