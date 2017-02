Rocío Crusset confirma que tiene algo especial con Juan Betancourt

No es la primera vez, sin embargo, que los rumores de relación les asaltan después de verles muy juntitos en fiestas o incluso por la calle, pero incluso entonces lo negaban: "No somos pareja", dijo él hace tan sólo unas semanas.

Sin embargo, la propia Rocío lo ha dejado claro: "No quiero etiquetar esto como una relación". ¿Por qué? "No os apresuréis, yo hace 8 meses que lo he dejado con Jaime y quiero ir con calma" , dijo para sacarnos de dudas.

Un amigo les delató

Lo que no se puede negar es que se quieren mucho, de una forma o de otra, y ella no tiene más que buenas palabras para él: "Es un buen amigo y me ayuda en todos los aspectos profesionales. Es muy buena persona, no puedo decir nada malo de él", y añade: "Es un chico que se ha conseguido la vida a base de esfuerzo, da una lección de vida, y es guasón y simpático", le describe.

Los rumores de "relación" saltaron hace varias semanas, pero fue su amigo en común Xavier Serrano, también modelo, y quizá por desconocimiento o torpeza, el que publicó esta imagen en su Instagram Stories mientras añadía un comentario que daba a entender que se había pasado todo el viaje a Italia aguantando las velas...