¿Qué ha hecho él para merecer esto?

¡Menuda desgracia! El ex gran hermano Rodrigo Fuentes ha sufrido un fuerte varapalo, un duro revés, y es que él, que no ha hecho nada malo ni ha matado a nadie, el karma no se lo está devolviendo como debería, y ahora está que fuma en pipa porque ha recibido una multa...