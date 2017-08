Sandra Barneda y Nagore Robles, románticas y exóticas vacaciones en Tailandia

Nagore, protegiendo su intimidad

Antes de viajar a Tailandia, Nagore estuvo unos días en Canarias donde pudo desconectar. Desde allí, compartió una imagen dejando claro que publica en sus redes sociales lo que quiere y que a quien no le guste, que no mire.

"Subo fotos de sitios especiales para aconsejaros donde podéis llenaros de buena energía e imágenes inolvidables. Me gusta compartir sonrisas con vosotr@s. Es mi instagram y en él hago lo que me apetece que para eso es mío. No tengo que decir a qué hora y en qué lugar hice la foto y cuál era el motivo de mi mirada, sonrisa o pensamiento. Mucho menos debo dar explicaciones de donde me encuentro ahora, con quién y qué estoy haciendo", escribía la asesora del amor.