Romina Belluscio pasa de las palabras de Arancha de Benito

QMD!13/08/2017

Después de una década de matrimonio, Guti y Arancha de Benito se divorciaron en 2009. Desde entonces, la pareja he hecho gala de llevarse a las mil maravillas, más por el bien de sus dos hijos en común, Zaira y Zitor. Sin embargo, la presentadora ha hecho saltar por los aires este 'entente cordiale' al publicar una carta en redes sociales con un duro mensaje hacia el exfutbolista y su actual pareja, la argentina Romina Belluscio.

Esta misiva, pese a que no especifica un destinatario concreto, habla veladamente de la relación de desapego que, al parecer, Guti mantiene con sus hijos mayores. “Que haya decidido apartarse de su familia y de su sangre, porque tiene otra nueva”, se lamentaba Benito.

"Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no los quiere, que no se ocupa ni preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida… que se ciña a un convenio regulador cuando la profesión se lo permite, que no es cada 15 días, es cuando puede", afirmaba en su escrito, que cuestiona abiertamente la labor como padre del exjugador.

Quien tampoco se libraba del enfado de Arancha es Romina, a quien parecen ir dirigido un duro reproche: "Es lamentable que nadie le haga ver lo importante que es un padre y le impulsen con egoísmo puro a separarse cada día más de ellos". A todo esto, hablamos en pasado porque tras publicar la carta, Arancha Benito parece que se arrepintió y borró todo rastro de ella en sus redes sociales.

Pese a ello, su contenido ya había corrido como la pólvora, llegando a oídos del propio Guti. "El tiempo pone a todos en su sitio. Quiero estar al margen y solo me importa mi mujer, mis tres hijos y mi trabajo. Todo lo demás, está fuera de lo que quiero en mi vida", dijo el que fuera jugador del Real Madrid a ‘Corazón TVE’.

Por su parte, Romina Belluscio parece haber roto también su silencio, publicando en redes mensajes un mensaje que parece estar destinado a la que fuera la esposa de su pareja. "Sé selectivo en tus batallas, a veces tener Paz es mejor que tener la razón”, señala la argentina, que parece no estar dispuesta a entrar en un cruce de acusaciones con Benito.