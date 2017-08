Rosa Benito desvela si su hija Chayo declarará contra Antonio David Flores

Rosa Benito ha roto su silencio, y lo hizo hace tan sólo unos días, cuando en el photocall de una fiesta en Sitges tuvo la oportunidad de charlar con la prensa sobre sus nuevos proyectos y sobre el tema más candente en su familia: la declaración de su hija Chayo en el juicio abierto entre su prima, Rocío Carrasco , y el ex marido de ésta, Antonio David Flores .

''A Rosario no se le ha dicho nada''

"Se está hablando, se está diciendo... pero a mi hija Rosario no le ha llegado nada ni se le ha dicho nada", zanjó Rosa en el photocall de la fiesta Sweet Pachá. ¿Significa eso que Rocío no le ha pedido tal cosa a su prima... o es que piensa hacerlo pero aún no ha visto la oportunidad?