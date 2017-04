Rosa Benito ¡regresa a los platós!

Dejó la tele en 2016

Rosa Benito lleva sin pisar un plató desde junio de 2016, cuando dijo que, definitivamente, no continuaría en Telecinco, y aunque más tarde ha seguido siendo noticia por su gira junto a su hija, Chayo Mohedano, e incluso sus comentarios e imágenes a través de las redes sociales, nunca ha vuelto a pisar la tele desde que se le acabara el contrato el pasado 30 de junio y se negara, según ella, a firmar una ampliación hasta agosto: "Tengo mi fin aquí y lo tengo súper asumido. Prefiero decir que no a seguir así. No me interesa porque me deja pillada y tengo otras libertades", confesó.