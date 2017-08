Rosa Benito vuelve a la televisión

QMD!12/08/2017

Tras ser despedida de 'Sálvame' por las demandas interpuestas por su hija, Chayo Mohedano y su expareja, Amador Mohedano, a la 'Fábrica de la tele' a Rosa Benito sólo la hemos visto en el 'Debate' de 'Supervivientes'. Sin embargo, tal y como ha confirmado Antonio Tejado la exganadora de 'Supervivientes' ​podría estar preparando su vuelta a la televisión de la mano de Toñi Moreno.

"Rosa Benito, la persona que ya ve indignos estos programas, que solo quiere cantar, que solo es digna de su público, yo puedo confirmar que al 95%, por no decir 99, Rosa Benito nos estará acompañando de nuevo en Telecinco en septiembre en el programa 'Viva la vida' de Toñi Moreno. Y allí no va a cantar. A ver si no vamos a volver otra vez a las andadas, que va a ser que sí", fueron las palabras con las que Antonio Tejado confirmó la vuelta de la cantante a los platós de Telecinco.