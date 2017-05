Rosa Benito y Antonio David, unidos contra Mariñas

Lo último ha sido criticar abiertamente a Jesús Mariñas , muy amigo de María Teresa Campos, a la que tampoco soporta. Y es que ambos, aparte de atacar constantemente a su familia, hicieron un gesto muy feo hacia su padre durante una de las emisiones de 'Qué tiempo tan feliz'. "Mariñas me cae como el culo. Es un sinvergüenza" , confesó Gloria Ca a Leticia Sabater.

" Gloria Camila no es la hija que merecía Rocío Jurado, como José Fernando tampoco lo es. La generosidad que tuvo Rocío en adoptar a esos niños... ", afirmó.

Rosa Benito defiende a Gloria Camila

Rosa Benito, al escuchar a Mariñas, le ha reprochado rápidamente sus palabras. "No es justo lo que estás diciendo. Hace un momento has hablado maravillas de ella y ahora, porque has visto este vídeo, es todo lo contrario… A ella le duele el doble todo lo que le hagan a su padre y a su hermano", le espetó enfadada.