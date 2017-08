Rosa Benito ya tiene fecha de regreso a la televisión

QMD!19/08/2017

​Tras su marcha de 'Sálvame' el verano pasado, a Rosa Benito sólo la hemos visto en el 'Debate' de 'Supervivientes'. Sin embargo, tal y como confirmaba Antonio Tejado la exganadora de 'Supervivientes' podría estar preparando su vuelta a la televisión de la mano de Toñi Moreno. "Rosa Benito, la persona que ya ve indignos estos programas, que solo quiere cantar, que solo es digna de su público, yo puedo confirmar que al 95%, por no decir 99, Rosa Benito nos estará acompañando de nuevo en Telecinco en septiembre en el programa 'Viva la vida' de Toñi Moreno. Y allí no va a cantar. A ver si no vamos a volver otra vez a las andadas, que va a ser que sí", fueron las palabras con las que Antonio Tejado confirmó la vuelta de la cantante a los platós de Telecinco.​

Ahora es ​David Valldeperas​, director de 'Sálvame', quien ha asegurado que es probable que Rosa Benito esté el próximo 9 de septiembre en el plató de 'Viva la vida', aunque también dijo que sabe de "muy buena tinta" que la negociaciones se están complicando, pues "Rosa Benito tiene sus propias aspiraciones".