Rosa López confiesa por primera vez los momentos más dramáticos de su vida

Lo cuenta todo, todo y todo Rosa López ha sido la última invitada de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. La cantante granadina ha abierto su corazón, recordando su infancia, sus inicios en el mundo de la música y los momentos más difíciles que han marcado tanto su vida sentimental como su carrera profesional.



Una niña ''súper protegida'' La artista comenzó recordando su infancia, explicando que fue muy feliz junto a sus tres hermanos y sus padres, aunque "no hemos tenido para comer".Sus padres la tenían "súper protegida" y en su etapa escolar era feliz, a pesar de que "tenía niños que me pegaban". En cuanto a su etapa de juventud, Rosa tenía poca vida social, y es que "empecé a salir un poco antes de entrar a 'Operación Triunfo y era porque tenía que ir a la autoescuela".



''Mi madre no quería que me dedicara a la música'' La música ha sido su pasión desde pequeña y su carrera musical comenzó en la orquesta de su tío, aunque no siempre tuvo el apoyo de sus padres, pues "mi madre no quería que me dedicara a la música porque decía que había mucho putiferio". Su padre era el que más le animaba y a Rosa le encanta hablar de él y recordarlo, pues su pérdida fue algo muy doloroso para toda la familia.



''Me abrieron la puerta por pena'' Rosa no entró con buen pie en 'Operación Triunfo', y es que cuando se presentó al casting celebrado en Granada, su ciudad natal, "llegué tarde y me abrieron la puerta por pena". La artista tropezó y cayó al suelo y piensa que ese es el motivo por el que le dieron tal oportunidad. Una vez que supo que entraba en la academia, "no sé si sentí alegría o miedo cuando me dijeron que entraba en 'OT'. Aquello fue tremendo para la familia entera".



''En ocasiones he pensado que 'OT' es lo peor de mi vida'' Sin embargo, a pesar de que el concurso le cambió la vida, "en ocasiones he pensado que 'OT' es lo peor de mi vida, pero ha sido lo mejor". A día de hoy, Rosa no puede ver imágenes de cuando entró en el concurso, y es que se avergüenza de aquella joven que conquistó el corazón de los españoles. "He ido a muchos logopedas y psicólogos, porque se nos tiene que entender. No puedo ver vídeos del pasado porque no se me entiende".



''Te mentiría si te dijera que no he pensado en abandonar mi carrera'' La artista, una mujer muy exigente consigo misma, ha confesado ante Bertín que en alguna ocasión ha tenido ganas de tirar la toalla. "Te mentiría si te dijera que no he pensado en abandonar mi carrera", explicaba, para después añadir que es un sentimiento encontrado, ya que la música ha sido siempre su gran motor y ahora tiene claro que "no voy a abandonar".



Dos años sin pareja "Si en la vida cotidiana es difícil encontrar a una persona, en esta vida que llevamos...", señalaba Rosa. Ésta lleva más de dos años sin pareja y lo cierto es que a lo largo de su vida solo se ha enamorado dos veces: "Me enamoré cuando era pequeña y otra vez después de salir de 'OT". Haciendo referencia a su relación con el médico Pablo Muñoz.



''No estoy con nadie porque me acojono'' Rosa dejó caer ante Bertín que había tenido un pequeño affair con un futbolista, cuya identidad desconocemos, y que desde entonces, "no estoy con nadie porque me acojono". La artista busca un hombre que le llegue al alma y "que me haga sentir atractiva y piense en mi".



El peor momento de su carrera Después de 'OT', Rosa "tenía una gira tremenda". Su voz estaba preparada, pero "hubo un día que, yo no sé por qué, una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien. Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó que estaba mal y que, por cojones, quería traer un médico". Al parecer, ese médico "abrió el maletín y me doy cuenta de que rueda un bote colorcillo azul y blanco. No sé qué coño era eso. No sé qué me pincharon en el culo, pero desde ese día...".



Un año sin cantar “En el primer concierto me fue bien, el siguiente también, pero en el tercero durante la sexta canción no es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba”. Rosa terminó quedándose sin voz y "nadie quería operarme las cuerdas, y mi ex, el médico Pablo Muñoz, decidió operarme”. Tras prácticamente un año retirada de los escenarios, Rosa volvió con su energía y su arte y totalmente recuperada.



