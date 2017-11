Rosa López responde a sus 'haters'

Ahora, Rosa se ha defendido de sus 'haters' explicando en su blog por qué su actuación no fue la mejor. "S alí al escenario abrumada por ver una realidad mundial que nos afecta a todo s, niños desnutridos y muriéndose, familias enteras sin agua, sin comida… Por favor, de verdad España se preocupa por si canté bien o no!?", escribía la cantante.

Desbordada por la emoción

La artista ha reconocido que salió al escenario emocionada y de ahí sus fallos. "Siento decepcionaros pero no soy un robot. Siento que no haya sido mi mejor actuación, pero se han recaudado 235.127 € y volvería a hacerlo una y mil veces más!", comenta Rosa, que envía un claro mensaje a sus seguidores: "A los que me apoyáis gracias de corazón, os espero en mi Tour Kairós y a los que no gracias igualmente y os animo a que focalicéis esa energía en este número de cuenta de Unicef: 00491804162610410756".