Rosa López: "Me gustaría ser madre soltera"

Se está dejando la piel en Tu cara me suena (Antena 3) y en la preparación de su nuevo disco. Rosa López afronta un año lleno de proyectos y confiesa que le gustaría ser madre , aunque primero tiene que encontrar a la pareja perfecta para formar una familia.

¿Cómo es tu experiencia en ‘Tu cara me suena’? Maravillosa, es una plataforma para nuevos proyectos.

¿Algún consejo a las futuras promesas del Festival de Eurovisión? Yo creo que en este mundo, que es un mundo de locos, se trata de disfrutar porque, como no disfrutes, qué sentido tiene esto. Les diría que no se pusieran nerviosos. Es un momento precioso.

¿Has hablado con Álex Casademunt sobre el incidente que ha sufrido? No, le escribiré un mensaje a ver qué pasa. Espero que esté bien.

Pues entonces te veremos vestirte de blanco primero. Es que también he dejado de creer en esas cosas.

Madre por tu cuenta… No me gustaría, es que yo soy muy clásica para esas cosas.

¿Crees en el amor y no en las personas? Yo creo en el amor y en las personas, me parece maravillosa la vida.

¿No crees en el matrimonio? Yo creo en el amor. Si no aparece, es que va a ser muy bueno cuando aparezca.

Rosa López

Quizás has sufrido mucho… Queremos una Rosita para ti.

Y yo también, pero ¡qué pena!

¿Y adoptar?

No, yo quiero un amor. Que salga de algo bello, no así porque sí. En algún momento, si me lo pide, pues como cada uno hace lo que quiere, pues lo haré.

¿Serías madre soltera?

Ahora mismo no… Ya tengo 36 años, pero no. Con mis sobrinos tengo bastante.