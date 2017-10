El drama de Rosa López: ¡le robaron los 90.000 euros de 'OT'!

Nunca cobró el premio de 'OT' Por todos es sabido el drama que vivió Rosa López a su salida de la academia de 'Operación Triunfo'. La cantante vivió todo un infierno tan sólo por no saber moverse dentro de la industria musical, y muchas veces se aprovecharon de ella, como ella misma ha confesado. Es por eso por lo que a la artista no le gusta hablar de su pasado. Sin embargo, esta vez hahehco una excepción hablando de su salida del reality coincidiendo con la vuelta de éste a nuestras pantallas para contar otro percance, y es que ¡nunca llegó a cobrar el premio!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''El cheque se perdió, o algo así'' Así lo ha confesado Rosa en el programa de Javier Cárdenas 'Hora Punta': "El cheque se perdió, o algo así", comentó la extriunfita tan normal... pero no, aquello no era normal, y Javier Cárdenas, muy sorprendido, quiso llegar a la raíz del asunto, aunque Rosa fue muy reticente a contarlo: "¿Y cómo se pierde un cheque de 90.000 euros? Es que nunca me ha pasado, perdona la indiscrección. ¿Nunca cobraste los 15 millones de pesetas?", preguntó el presentador haciendo el cambio.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Llamé a mi padre y descubrí que le habían estafado'' "¿Tenemos tiempo? Si lo tenemos te lo explico todo", respondía la granadina al conductor del espacio y también a José María Íñigo, que también le presionaba para que destapara la verdad después de más de 15 años y mucho esfuerzo en la academia para hacerse con el cheque. "Pues nada, 6 años después (de salir) empecé a preguntarme cuál era el beneficio de que no pudiera hacer vida normal. En ese momento llamé a mi padre, me puso al día de todo y descubrí que le habían engañado", acabó diciendo algo nerviosa, brevemente y sin dar nombres.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Pensó en abandonar la música Esta estafa, sin emabrgo, no es la única a la que se ha tenido que enfrentar: fuentes cercanas a la cantante aseguran que, sobre todo al principio, hubo conciertos que nunca llegó a cobrar porque, literalmente, se aprovechaban del poco conocimiento que tenían ella y su familia del medio, además de la historia que desveló, con mucho dolor, en 'Mi casa es la tuya': "Te mentiría si te dijera que no he pensado en abandonar mi carrera", le dijo al presentador.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El peor momento de su carrera Después de 'OT', Rosa "tenía una gira tremenda". Su voz estaba preparada, pero "hubo un día que, yo no sé por qué, una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien. Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó que estaba mal y que, por cojones, quería traer un médico". Al parecer, ese médico "abrió el maletín y me doy cuenta de que rueda un bote colorcillo azul y blanco. No sé qué coño era eso. No sé qué me pincharon en el culo, pero desde ese día...", reveló compungida.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

No le gusta su antiguo 'yo' Nadie quería operarla de las cuerdas vocales después del nódulo que le salió en el cuello, y sólo su novio de entonces, el cirujano Pablo Muñoz, se atrevió a hacerlo. Un año de resposo y, al final, pudo volver más fuerte que nunca a los escenarios. Es por eso por lo que no le gusta verse en vídeos antiguos: considera que era una inculta de la que todos se aprovechaban y que ni sabía hablar: "He ido a muchos logopedas y psicólogos, porque se nos tiene que entender. No puedo ver vídeos del pasado porque no se me entiende". Rosa se avergüenza de su anterior 'yo', aunque sin la Rosa antigua no existiría la de hoy en día...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Su hermano no supo llevar su carrera En sus inicios, fue su hermano Octavio el que más se dedicó a llevar los primeros pasos de la carrera de Rosa... y ahí fue donde fallaron: él era un sencillo mecánico de un pequeño pueblo de Granada que, de pronto, se vio en el gigante que es la industria musical llevando la carrera de una estrella recién salida de 'OT' tras el 'boom' del programa.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia