Rubén Castillero: el increíble cambio del nuevo Mister España

Con este cuerpo serrano desfiló por el escenario en el que se hizo con el título de 'Mister España International 2017'. Sin embargo, su apolíneo cuerpo cincelado entre horas de gimnasio no siempre fue así . Él mismo nos lo contó: de pequeño era gordito, "como un juguete" . Y como en QMD! no somos de palabras vacías, ¡tenemos la prueba gráfica!

A sus 23 años, Rubén ya tiene a una chica que le "ronda", aunque no quiere llamarla novia aún, puesto que no es nada serio: " Estoy empezando con una chica . No hay nada serio. Ella me apoya mucho y no es para nada celosa", nos contó sobre ella.

Iba para ganar

Eso sí, lo que tenía claro desde un principio, es que él iba "para ganar". ¿Si no para que se iba a presentar a un concurso? "El año pasado ya lo intenté y me quedé a las puertas de entrar entre los finalistas. Este año lo he conseguido", contó, y añadió que piensa seguir el concsejo de la organización pàra disfrutar al máximo de este año como el hombre más guapo del país, ya que ahora tiene un mundo de posibilidades abiertas, pero habla con cautela: "Yo estoy a lo que surja, y quiero guiarme por lo que me diga la organización. No sé si me iré a vivir a Madrid".