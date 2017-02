Samanta Villar ¡nos habla de sus mellizos!

Estrena un libro que no dejará indiferente a nadie Samanta Villar (41) regresa al trabajo con su libro Madre hay más que una (Ed. Planeta), un relato en primera persona sobre la aventura de la maternidad que no dejará indiferente a nadie por su honestidad y transparencia. Charlamos en Barcelona con la reportera, madre de mellizos, Damiá y Violeta, que en marzo cumplen un año. Samanta explica cómo se quedó embarazada por reproducción asistida y ovodonación. Además, vuelve a la tele con un proyecto de reportajes en Cuatro.



La maternidad, esa gran desconocida ¿Cómo nace el libro?

Hace años, cuando yo tenía 25 y vivía en el Raval de Barcelona, fui a comprar a una tienda y me encontré a una clienta que estaba embarazada. Yo le pregunté por cortesía qué tal le iba y ella me contestó que fatal… Pero lo peor era que no se podía quejar ni contárselo a nadie porque la gente la miraba mal. Allí detecté el tabú de la maternidad idílica. Quería contar cómo es la maternidad, más allá de lo que nos han contado.



''si se tratara de un trabajo, lo llamaríamos esclavitud'' Hablas de la crianza…

Sí, el nivel de sacrificio de criar a unos hijos es de tal magnitud que si criáramos a una pareja diríamos que es intolerable y, si se tratara de un trabajo, lo llamaríamos esclavitud. Solamente con los niños se puede aceptar algo así porque no hay otra. Lo incoherente es que no puedas quejarte. Tú los adoras y los necesitas, y ellos a ti. Es entrega total.



''Empezamos a emocionarnos en el séptimo mes'' Y en tu caso son dos, ¿cómo viviste la noticia?

Fui muy prudente porque ya había tenido un aborto y, después de la ‘in vitro’, pasé a donación de óvulos. Hasta el sexto mes, no dijimos nada. Empezamos a emocionarnos en el séptimo mes. Luego fue una locura con las pataditas, etc.



''No creo que exista el instinto maternal'' ¿Qué consejos le darías a una madre primeriza?

Pedir ayuda. No hay otra. Que no se sienta culpable porque siempre se nos ha dicho que, como madre, sabrás lo que hay que hacer y no es verdad. No creo que exista el instinto maternal, a mí me comieron el coco y quise tener hijos porque me decían que era lo más maravilloso del mundo.



''Me queda todo por descubrir'' Y cuando crecen…

Quiero que mis hijos sean muy independientes y hagan su vida. Yo me fui de casa a los 18 años. ¿Cómo son tus mellizos?

Como la noche y el día. Pero son muy bebés, me queda todo por descubrir. Si lo puedes vivir con calma y sin tensiones, es muy divertido también.



''Mi pareja es un fiera'' Tu pareja (Raúl Calabria) ¿cómo lo vive?

Es un padrazo. Llega pronto del trabajo para acostar a los niños. Es un remanso de paz, dentro del caos. Controla todas las papillas, lo que les toca de comer, lo que no… Es un fiera.



Embarazada gracias a la donación de óvulos ¿Cómo fue la ovodonación?

Al principio, mucha tranquilidad. Luego me afectó más el hecho de que fueran a tener la carga genética de una desconocida. También me preocupaba no poder saber sus orígenes y que ellos tampoco tuvieran acceso a ello, como sí pasa en EE UU. Me hubiera gustado incorporar a mi vida la chica que ha donado sus óvulos a mis hijos. Sufrí un período de duelo genético que pasan muchas mujeres. Luego mis miedos fueron mutando y al final los he ido cerrando. Cuando nacen los hijos estás tan ocupada que no te da tiempo a darle al coco.



''Es bueno que se hable del tema con normalidad'' Es un tema de tu libro…

Sí porque es un gran tabú. Las parejas dicen cuándo es por fecundación ‘in vitro’, pero no por ovodonación, y en el 50% de los casos es así. Por eso decidí que, como personaje público, tenía cierta obligación de contarlo. Es bueno que se hable del tema con normalidad y se diga que mi embarazo fue por ovodonación. Siento que ayudo a mujeres que lo viven en soledad. Es muy rara la ‘in vitro’ con el propio óvulo. O te congelaste los óvulos antes de los 40 o es ovodonación. España es el país de más donaciones de semen y óvulos en Europa.



''Lo que donas no es un hijo, sino células'' ¿Tú hubieses donado?

Si hubiera podido, sí. Se trata de genética. Lo que donas no es un hijo sino células que se han juntado con un espermatozoide que no han conocido…



¿A por la parejita? ¿Por qué la gente no cuenta la verdad de su experiencia?

Por vergüenza y el qué dirán. ¿Volverías a tener hijos?

Sí, pero me frenan el cuerpo y la edad. Lo viviría de otra manera. Me ilusionaría desde el primer día y, si sale mal, da igual.



Ni hablar del peluquín ¿Y volverías a hacer ‘21 días’?

No, ya no. Lo viví al máximo, pero es un formato muy exigente.



