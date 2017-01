Selena Gomez y The Weeknd, ¡pillados juntos!

¡Selena Gomez y The Weeknd protagonizan la primeras sorpresa amorosa de 2017! La ex de Justin Bieber ha sido vista en actitud muy cariñosa con Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, un joven cantante canadiense que se está convirtiendo en la gran sensación musical en Estados Unidos.

Ex de Bella Hadid

Esta relación no llamaría tanto la atención si The Weeknd, de 26 años, no fuera el ex de una de las mejores amigas de Gomez, la modelo Bella Hadid. De hecho, parece que a Hadid no le ha sentado nada bien la traición de la intérprete de ‘Same Old Love’, por lo que tras difundirse las fotografías ha dejado de seguirla en Instagram. ¿Será su manera de declararle la guerra?