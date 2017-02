Selena Weber, la modelo que dijo 'NO' al ex de Kourtney Kardashian

A su corta edad, Selena ha trabajado con multitud de diseñadores y revistas, para las que ha posado en sesiones de fotos de lo más sensuales, y hasta ha hecho algún que otro mini-film. ¿Será que no quería que se mezclara su carrera con el ex de una Kardashian?

A pesar de todo, Scott es un 'viva la vida' de cuidado, y es que ya a finales de enero se le pudo ver en actitud de lo más cariñosa con otra modelo: Jessica Harris . Como se puede ver, en este caso la rubia joven no le dijo que no...

¿Qué pensará Kourt?

¿Cómo se estará tomando Kourtney las aventurillas de su ex? Cierto es que ella nunca quiso casarse con él a pesar de tener ya 3 hijos en común, y aunque han roto muchas veces (todas documentadas en su reality 'Keeping Up with the Kardashians'), siempre han acabado volviendo. ¿Será esta la definitiva de verdad? ¿Le estará sentando bien ver que su ex le pide volver contínuamente... mientras mata el tiempo con jóvenes modelos? Lo dudamos...