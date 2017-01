Sergi Arola: "Echo mucho de menos a Silvia Fominaya"

El chef nos recibe para hablarnos del éxito de la campaña de Navidad de Lidl que protagonizó junto al ex seleccionador nacional Vicente del Bosque y nos abre su corazón de par en par.

El cierre del restaurante de Madrid, ¿ha sido duro? Sí, es un mazazo. Lo he llevado mal, muy mal. Muy solo y tragando mucho.

Echa de menos a Silvia, la mujer de su vida

¿Echas de menos a Silvia Fominaya, tu ex novia?

Mucho. Me gustaría que las cosas fueran distintas. Pero la adoro y en ese sentido no hay nadie en mi corazón. Y si hubiera alguien, sería Silvia.