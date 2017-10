Sergio Ramos, 'el mejor' para Pilar Rubio

Sergio Ramos, miembro del equipo perfecto

El pasado lunes Sergio Ramos vivió una noche muy especial. El jugador del Real Madrid, durante la gala de entrega de los premios The Best, fue elegido por octava vez por la FIFA FIFPro para formar parte de las filas del Once Ideal del año, o lo que es lo mismo, lo que para la organización sería el equipo de fútbol perfecto.