Las peor y mejor vestidas de los premios Woman ¡con sopresa incluida!

No fue, sin embargo, el caso de la modelo Ariadne Artiles , que en el fulgor de la fiesta, lució tripita de embarazada y, además ¡desveló el sexo del bebé que espera con el empresario José María García Jr! Una niña de la que, aún, no han desvelado el nombre...

Los premios Woman 2017 trajeron el glamour a la capital un año más. O al menos lo intentaron, porque entre los vestidazos y las caras guapas de nuestros famosos se coló algún look que era para olvidar.

Soraya Arnelas está en un momento espléndido, aunque para espléndido su vestido y su look al completo. ¡Iba guapísima!

Kira Miró, cada día más guapa, acertó con el look 'beauty', pero el modelito se nos quedó algo soso...

Las ex Miss derrochó belleza en la alfombra roja del acto con un minivestido negro de transparencias.

La empresaria y escritora fue de las pocas que optó por dejar apartado el vestido y tirar del traje de chaqueta. La idea era buena, pero la ejecución no tanto... La mezcla de colores y el pelo algo lacio lo hacían más un look para ir a la oficina que para un photocall de postín.

Nos alegramos por el premio Ondas a toda su trayectoria que la presentadora acaba de ganar, pero no podemos hacerlo por este look, demasiado lúgubre y recatado, con todo en negro y abrochado hasta el cuello...

La actriz optó por un vestido de encaje muy bonito, pero la línea entre "joven" y "señora" era muy fina... y ella la sobrepasó haciéndose un moño de "madre". ¡Esta vez no nos convence, María!

La actriz y blogger Marta Nieto estaba estupenda luciendo tipazo con un mini vestido de pailettes doradas. Con un modelito tan llamativo no hacía falta recargar el look, y ella lo siguió a rajatabla. ¡Muy guapa!

Él, por otro lado, iba muy guapo con un traje al que decidió no poner pajarita. Arreglado pero informal.

No tan guapa iba Virginia Troconis , que optó por un traje en azul turquesa de lentejuelas con un faldón de tablas... que no había por dónde cogerlo. Eso sí, el peinado, un poco más 'edgy' de lo que nos tiene acostumbrados, ¡nos ha encantado!

Llenita de flecos iba Adriana Abenia a la entrega de premios. Querida: o arriba, o abajo, pero chaqueta con flecos y pantalón con flecos ¡es 'too much'!

Las cantantes del grupo 'Sweet California' -Sonia, Alba y Rocío- se ciñeron a los códigos propios de su edad sin echarse demasiados años encima con sus looks aunque, eso sí, se lo llevaron a su tereno con el pelo de colores al que nos tienen acostumbrados.

La periodista Flora González es un claro ejemplo de que ser bajita no es ningún problema para lucir estupenda: ella acudió así de sexy, insinuando lencería, a los premios Woman. ¡Todo al negro!

La top Candice Huffine posó como una auténtica diosa en el photocall, y además resultó premiada durante la noche: ha sido la primera modelo de tallas grandes en posar para el calendario Pirelli o desfilar para marcas que antes no contaban con modelos de su talla, como Prabal Gurung. ¡Felicidades!

Nos gusta Lorena Gómez , y nos gusta su look 'sex bomb', aunque quizá el vestido era más para una fiesta que para una entrega de premios. Pero si tenemos en cuenta que después del acto venía la 'big party'... ¡ella iba ya preparadísima!

No sólo las mujeres forman parte de esta lista: también los hombres tienen lo suyo. Como también tiene lo suyo el modelo Alfonso Bassave, guapísimo con un traje oscuro y la planta que le caracteriza. ¡Para mojar pan está el modelo!

El cantante Sergio Dalma acudió sólo a la gala pero, eso sí, muy guapo con un traje de raya diplomática y camisa blanca. Sin corbata ni pajarita consiguió darle jovialidad al look.

Jordi Mollá

El que no nos convenció nada fue Jordi Mollá. El actor no acertó con su look 'casual', y es que la noche era de todo menos 'casual'...