Simona (GH 17), en pelotas con su novio: "El sexo es mi vicio"

Simona se desnuda al completo junto a su novio y Torito Desde que salió de la Casa de GH 17, Simona está 'on fire'. La rumana, afincada en Madrid, no ha perdido su 'sex appeal' desde que abandonara Guadalix, donde conquistó a la audiencia y a algunos de sus compañeros con su cuerpazo y su personalidad. Ahora, un año después de su edición, Simona ha concedido una entrevista a Torito de lo más subida de tono para la revista 'Primera Línea', en la que los pelos en la lengua se los ha dejado en casa para hablar de su mayor vicio, el sexo, junto a su novio, Ismael.



''Me gusta que los tíos me den caña'' Así de sensual posa la ex gran hermana, de 27 años, en la portada de la revista, en la que deja declaraciones tan llamativas como "ningún hombre ha tenido problemas de erección conmigo" o "me gusta que los tíos me den caña".



¿Cual es su mayor morbo? Asiduos del intercambio de parejas desde que él la introdujo a ella en el mundo swinger hace ahora seis años, Simona e Ismael son de los que piensan que el sexo es como el dinero: solo cuando ya tienes demasiado empiezas a tener suficiente. En su entrevista con Torito, Simona exhibe facetas de su personalidad poco conocidas, como su fuerte querencia, que no adicción, por el sexo (“es mi vicio, debo confesarlo, me considero muy sexual, pero en absoluto es una enfermedad que no pueda controlar”), su exhibicionismo (“me da mucho morbo hacerlo en sitios en que existe el riesgo de que me vean”) y su fuerte carácter (“me gusta que los tíos no sean perritos falderos, que no digan que sí a todo lo que les pido”).



Ser swinger no es para todos Eso sí, deja claro que lo de ser swinger no vale para todo el mundo, y es que la exconcursante del reality y su pareja consideran que las relaciones abiertos son cuestión de confianza: “Tienes que tenerlo muy claro, confiar en ti misma y hacer que el otro se sienta libre”.



Un recorrido por su bagaje sexual En la entrevista que acompaña a la sesión de fotos, todo un recital de desnudos impactantes en el que se evidencia la enorme complicidad y química sexual de la pareja, Simona habla también de sus fantasías eróticas tanto pendientes como ya realizadas, de su primera relación sexual (“a los 17, con un chico de mi edad, aunque ni sufrí ni disfruté”) o de sus escarceos con mujeres (“me he besado con otras chicas, pero me tendría que gustar mucho una tía para que me plantease estar con ella”).



