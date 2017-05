Sofía Cristo acude al Perrotón 2017 tras el plantón de Bárbara Rey

Asidua como es ella a todos los eventos que se organizan por el bien de los animales, Sofía Cristo no se quiso perder este domingo la nueva edición del 'Perrotón', la maratón con mascotas celebrada en Marbella y organizada por la actriz Alejandra Botto.

Estaba previsto que Bárbara fuera una de las corredoras y estuviera en la salida junto a sus perros, pero finalmente no acudió, pasando el protagonismo a Sofía Cristo , que se mostró encantada de apoyar esta causa solidaria.

Hasta allí también se desplazaron numerosas caras conocidas para aportar también su granito de arena , como José Bernal, Albert Castillón (de 'Espejo Público') o Mar Regueras, que no dudaron en posar en el photocall.

Con la que no acudió este año fue con su chica, Bruna Manzoni Bravo, con la que el año pasado, tal y como demuestra esta imagen, era todo amor y arrumacos en el evento organizado por Alejandra Botto.

Eso sí, que no se preocupe nadie por el corazoncito de Sofía, que sigue ocupado y latiendo mucho por Bruna , ya que hace tan sólo unos días publicó esta imagen de las dos celebrando su primer aniversario de novias: "Hoy hacemos 1 año mi amor, un año hace ya de la noche que te robé el primer beso y desde entonces los únicos besos que quiero son los tuyos , te amo con toda mi alma y espero que juntas recorramos un bonito y largo camino lleno de amor, cariño, felicidad y x supuesto diferencias porque sino no seríamos nosotras, x eso estamos juntas y nos entendemos tan bien, el YING y el YANG, tú y yo . Te quiero, mi vida! Feliz aniversario", escribió con ternura en Instagram. ¡Qué mona!

Bruna, encantada con su chica

Por su parte, Bruna no se quedó corta tampoco, a través también de Instagram, con sus palabras pro su primer aniversario junto a Sofía: "Hace un año que compartimos nuestras vidas, me has enseñado tantas cosas en este tiempo,soy muy feliz de tenerte a mi lado y lo único que espero es que sigamos caminando juntas por muchos años más! Te quiero!".