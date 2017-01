¿Qué tiene que decir Sofía Cristo mientras su madre, Bárbara Rey, se esconde?

Nada. Sofía Cristo , que siempre ha sido muy entregada a las preguntas de la prensa, esta vez no ha dicho nada sobre el escándalo que mantiene a su madre en el ojo del huracán. Ante las insistentes preguntas de la prensa , Sofía, que salía junto a su novia, Bruna Bravo, de un céntrico gimnasio de la capital al que acude regularmente por cercanía a su domicilio, prefirió no hacer ninguna declaración.

Bárbara, en boca de todos

Ni la DJ ni su chica, que la acompañaba cogida de la mano, no abrieron la boca ante los reporteros, aunque sus caras de disgusto eran patentes por la presencia de los medios, y es que, el tema no es nignuna tontería: al parecer, según afirma el medio 'Ok Diario', Bárbara Rey habría recibido una primera transferencia de 26 millones de las antiguas pesetas (unos 160.000 euros) en el año 96 en una cuenta secreta en Luxemburgo a cambio de no difundir el material gráfico –obtenido por ella misma– de su relación especial con el rey Juan Carlos.