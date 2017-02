Sofía Cristo: "Estoy muy orgullosa de mí"

Nuevo trabajo Cuatro años después de tomar una decisión tan difícil como es dejar las drogas y cumplirla a rajatabla, Sofía Cristo da un paso más en el mundo de las adicciones: convertirse en Intervencionista Familiar para ayudar a otros enfermos. Quedamos con ella para que nos cuente en qué consiste su nuevo trabajo y cómo se encuentra después de que el nombre de su madre, Bárbara Rey, y el de don Juan Carlos hayan hecho correr ríos de tinta. Sofía, ¿cómo os encontráis después del revuelo mediático que ha protagonizado tu madre, Bárbara Rey? Aún estamos muy afectadas por las difamaciones y calumnias que han salido en los medios de comunicación. Sólo puedo decir que, poco a poco, vamos recuperando la normalidad y que tenemos mucha fe y esperanza en la Justicia, pues mi madre ha puesto todo en manos de sus abogados.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El poder de la familia Hablemos de tu nueva faceta laboral, ¿de qué se trata? Me he formado como Intervencionista Familiar y he empezado a colaborar con un centro de desintoxicación que se llama Triora, en Alicante. Estoy muy feliz de ser ahora yo quien ayuda a los demás. ¿Qué significa ser Intervencionista Familiar? Es una figura clave para la recuperación de las personas enfermas en adicciones. Después de realizar el curso que me acredita como Intervencionista Familiar en Adicciones, estoy preparada para abordar cualquier intervención familiar para conseguir que el adicto realice el tratamiento de recuperación por voluntad propia. Aquí, en España, es una figura poco conocida, pero en Estados Unidos lleva funcionando hace más de 40 años con muy buenos resultados. No parece una tarea fácil… Mi cometido es psicoeducar a las familias para romper la negación de los adictos y que entren en recuperación. Cuando conocí este modelo, gracias a mi mentor, José Luis Martínez, me enamoré del método. ¿Dónde estudiaste el título de Intervencionista Familiar CIP (Certified Interventionist Professional)? En Madrid. Pertenezco a la primera promoción, y ya ha salido la segunda.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Un título bajo el brazo Cuéntanos cómo actúa un Intervencionista Familiar. Por ejemplo, nos llama una madre desesperada con un hijo y lo primero que le pedimos es que nos facilite las 10 ó 15 personas más cercanas al chico: amigos del pasado, hermanos, primos, gente que haya vivido su adicción de cerca... Entonces, uno por uno, tratamos a esa persona y la preparamos para una reunión. La persona que más confianza tenga con el adicto se encargará de invitarle a esa reunión. En esa cita está ya todo preparado, desde cómo se tienen que sentar los familiares, hasta quién va a hablar primero. Todo está organizado para que el enfermo no se sienta juzgado y que todo lo que se le diga sea desde el cariño y la humildad.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Un problema que no se sabe afrontar Porque lo normal en situaciones como esta será que las familias pierdan los nervios, ¿no? Claro, pero por ignorancia. Al adicto hay que dejarle claro que está ahí porque se le quiere. En esta reunión, cada familiar le va diciendo cómo se siente frente a su problema y que su recuperación es necesaria. Si el enfermo no quiere recuperarse, también se le dice que habrá consecuencias, es decir, ninguno va a ser cómplice de su consumo. Porque la familia, sin darse cuenta, ayuda dando dinero, dejándoles vivir en la casa familiar... Nosotros enseñamos los límites que hay que marcar con el enfermo, bajamos la ansiedad de todos y aumentamos la esperanza acompañando en ese durísimo camino. Tú no contaste con este tipo de ayuda, ¿verdad? No, mi familia no conocía esta figura, aunque tuve otra reunión. ¿Recuerdas cómo fue? Fue una encerrona: me cogieron mi mánager y mi ex pareja y me dijeron que tenía un problema. Mi madre, por supuesto, me había dicho lo mismo mil veces, pero yo no reaccionaba. ¿Les hiciste caso? Al principio hice algo de terapia y empecé a ver el problema, pero no lo suficiente porque después desaparecí seis meses. Pasado ese tiempo, volví pidiendo ayuda de verdad porque tuve mi manera de tocar fondo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El día que tocó fondo ¿Cómo tocaste fondo? Perdiendo el amor de mis seres queridos, aunque ahora para mí tocar fondo es morirte de una sobredosis. En los últimos tiempos se han muerto artistas como George Michael o Prince, solos en casa, en extrañas circunstancias… ¿Qué piensas cuando lees estas noticias? No lo sé, pero puedo pensar que ha sido por culpa de las drogas o por la vida que han llevado. Lo que me sienta fatal es que la gente escriba en las redes sociales: “Vivió como quiso” o “Le admiro porque hizo lo que le dio la gana”. A mí eso me parece una mierda: vivir la vida como quiso ha hecho que haya muerto antes de tiempo. Yo viví mi vida como quise pero, gracias a que pude recuperarme, ahora vivo la vida como quiero. Puedes vivir la vida que quieras mientras vivas. Si no vives, no puedes elegir nada.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

4 años limpia En abril cumples cuatro años limpia de drogas y alcohol. ¿Has tenido tentaciones? A veces siento miedo y respeto, pero siento que no voy a recaer porque eso es lo que quiero. Pero sé que es una enfermedad crónica. Por eso tengo una vida activa, completa y con mucha voluntad. ¿Seguir trabajando de noche no te afecta? No, lo que me afecta es que haya gente que piense que sigo consumiendo porque trabajo de noche. Y ahí radica el éxito de mi tratamiento: sigo teniendo la misma vida de antes, pero sin consumir. ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo? A veces me han escrito algo por redes sociales, pero yo siempre digo: “¿Qué pasa, la gente no es capaz de salir sin tomarse una copa?”, pues yo salgo y no bebo ni me drogo. Estoy muy feliz y muy orgullosa de mí. ¿Cómo es tu vida ahora? Totalmente normal, estoy integrada en la vida. Además, ya no me gusta salir, supongo que también por la edad. Salgo de noche a trabajar y, cuando lo hago con mi pareja, a las dos o las tres ya me retiro. Yo ya soy una señora (risas). Me gusta mucho estar en casa viendo películas, un programa o escuchando música…



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ayudar a otros ¿Siempre has querido ayudar a otros adictos? Sí, cuando estás en recuperación ves a los terapeutas como dioses. Luego, ya recuperada, creo que con mi proyección pública tengo el compromiso de ayudar a los demás. Y también me siento en deuda con la vida. ¿A cuántas personas has ayudado ya? A muchos, ahora tengo muchos compañeros (porque eso son para mí) que en su día me siguieron por redes sociales y ahora llevan más de dos años sin consumir. Otros han leído mi libro, El amor de mi vida, y también. Es un orgullo tremendo saber que también están recuperados. Eso es muy importante para mí porque yo sé lo mal que se pasa. ¿Piensas en el daño que has podido hacer a los tuyos? Ya me he perdonado. Ahora soy otra persona. Además, yo siempre he sido sumisa. Yo me hacía más daño a mí, que a los demás. No quiero resultar egoísta, pero ya he pasado página, yo ahora soy otra persona. Prefiero no pensar en el pasado. Cuando ves a Josefer en los medios, ¿qué piensas? Me da muchísima pena, yo podría ayudarle.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia