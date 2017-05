Sofía Suescun, a la gresca con Belén Esteban ¡por Kiko Jiménez!

Sofía Suescun no parece tener muy buena relación con el novio de Gloria Camila Ortega , a pesar de que ambos salieron del mismo programa (MYHYV), o al menos esa impresión dio cuando este lunes 15 de mayo "le tiró al foso de los leones" ¡sólo porque no tenía estudios!

Al parecer, Kiko trabajó como portero de discoteca y eso, a Sofía, no le parecía suficiente como pare ponerle valor al chaval: "Sí, hace falta un título que te lo sacas en unos días. Tampoco le vamos a poner por los aires", sentenció.

"No trabaja en absolutamente nada, no tiene estudios, se metió por rebote en la televisión ", comentó en 'Sálvame' ante todos los colaboradores, el público allí presente y media España. ¿Y todo por qué?

Kiko Matamoros , tampoco se quiso quedar callado: "¡Es la ganadora de Gran Hermano!" , dijo él. "Está buenísima, no hace falta que estudie", apostilló Paz Padilla.

En ese momento, Belén Esteban no pudo aguantar más y se lió a gritos contra ella y todo el gremio de los tronistas: "¿Pero qué carrera tenéis vosotros? Es que yo alucino, tío, ¡yo alucino!".

La discusión subió de tono

"¡Yo también gané 'Gran Hermano'! ¡Y 'Más que baile'! ¡Y la 'Fashion Week'!", dijo Belén de recochineo.

"No es justo que hables tú de carreras, Belén, ¡no me machaques porque tú eres la primera que no tiene carrera!", le soltó Sofía a la princesa del pueblo, que ya había arrancado aplausos entre el público. "Yo llevo muchos años aquí, hija", se defendió Belén. ¡La tensión estaba servida!