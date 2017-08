Sofía Suescun, objeto de mofas ¡en la prensa belga!

La ex gran hermana ha expandido sus fronteras y ahora también es famosa en Bélgica. ¿Por qué?

La ex gran hermana decidió acompañar a su nuevo churri a la conocida competición 'Doce horas de La Chinelle', celebra en el país belga. La presencia de Sofía ha causado sensación y los medios se han hecho eco.

Tal y como ha traducido el programa 'Partido a Partido' de Radioset: "Xavi España tuvo la buena idea de llevar a su novia, Sofía Suescun , una morena con un look devastador. 600.000 seguidores tiene la bomba española en Instagram , que ahora ya saben lo que son las Doce horas de La Chinelle ".

Sin embargo, no todo han sido piropos y le han dado un buen zasca: "Lástima que Sofía hable inglés como una vaca Franchimontes". Lo más probable es que Sofía también tenga en su currículum puesto "nivel medio de inglés", que en España significa: "lo chapurreo".

Compartió la noticia

La propia Sofía fue quien publicó la noticia en su Twitter. Aunque tenemos nuestras dudas sobre si tradujo la crónica... Lo más problable es que no porque si no no le hubiera hecho tanta "ilu", como ella dice.