Sofía Suescun y Alejandro Albalá, cada día más ¿enamorados?

Sofía Suescun y Alejandro Albalá han sido pillados juntos otra vez. La pareja de "amigos" salió a comer este viernes por la capital y las cámaras de 'Sálvame' los pillaron 'in fraganti' saliendo del local en el que habían comido.

¿Enamorada?

Sofía no niega que esté comenzando una relación con Alejandro, aunque de momento los jóvenes no tienen nada más allá que una amistad especial, la ganadora de 'GH' ha confesado que ella no se besa así con sus amigos. Eso sí, de momento todavía está escuchando lo que su corazón le dicte sobre Alejandro.