Sonia Ferrer y Lara Dibildos, ¿'amigas y conocidas'?

''Nos ha unido el niño tan maravilloso que tiene''

"Alguna vez nos hemos visto. Su cara me suena…", dijo Ferrer entre risas. "A nosotras, más que el ex, lo que nos ha unido es el niño tan maravilloso que tiene. Es la bomba. Yo no lo podía robar porque tiene una madre fantástica, si no…", indicaba ante la cara de orgullo de Dibildos y mostrando la complicidad existente entre ambas.